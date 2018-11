Darren Cahill a hotărât să întrerupă colaborarea cu Simona Halep (1 WTA, 27 de ani) pentru a se dedica familiei, într-un moment important. Antenorul australian a anunţat că-şi va lua un an de pauză şi va fi alături de soţia şi copiii lui. Cahill a luat această decizie alături de soţia lui, Victoria, care poate fi considerată ”vinovată” pentru vestea care a uimit lumea tenisului, la finalul lui 2018.

Căsătorit de 26 de ani cu Victoria, Cahill are doi copii, Tahlia si Benjamin. Victoriei nu îi place să fie în centrul atenţiei şi niciodată nu îl însoţeşte pe soţul său în turnee. Ea are o sală de pilates pe care o administrează, iar asta se vede perfect în fizicul său.

