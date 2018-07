FOTO. Olimpia suporterilor are antrenor. Cine este acesta

Olimpia MCMXXI, sau Olimpia Suporterilor, cum mai este cunoscută echipa, are antrenor. Voluntarii Olimpiști, cei care au pus bazele acestei echipe, au anunțat că a fost semnat deja contractul cu noul antrenor.

”Vă anunțăm că în cursul zilei de 3 iulie am semnat contractul cu antrenorul care va conduce Olimpia MCMXXI în primul an: Ioan Donca. Născut în 1971 Ioan Donca a început fotbalul ca junior la FC Olimpia Satu Mare unde a jucat până la terminarea junioratului. La juniori republicani a fost coleg de generație cu Daniel Prodan și Tiberiu Csik. În județ a mai antrenat în Liga a IV-a Elite echipele Recolta Dorolț, Sportul Botiz, Crasna Moftinul Mic,... citeste mai mult