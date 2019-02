New York City FC, noua echipă a lui Alexandru Mitriţă (24 de ani) a prezentat oficial noul echipament pentru sezonul care stă să înceapă în Major League Soccer.

Gruparea patronată de şeicii lui Manchester City a postat fotografiile cu noul tricou pentru meciurile de pe teren propriu pe reţelele de socializare. Ronald Matarrita, Alexander Ring şi James Sands au fost ”modelele” celor de la New York City pentru prezentarea noului echipament.

