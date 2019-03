A apărut păpuşa Barbie, copie a numărului unu WTA, Naomi Osaka. Firma Mattel a realizat păpuşa ca parte a unei campanii dedicate femeilor de succes.

Osaka a declarat că se juca în copilărie cu celebrele păpuşi Barbie şi că este mândră că acum a ajuns în postura de a avea propriul "personaj". Mattel a luat decizia cu ocazia Zieli Internaţionale a Femeii. “Faptul că am şansa de a reprezenta oameni care s-ar putea gândi că nu pot fi reprezentaţi este ceva foarte important pentru mine”, a spus Naomi Osaka, cea care are tată haitian şi mamă japoneză.

“Este incredibil, pentru că anul trecut nu mi s-ar fi întâmplat aşa ceva, însă în acest an am astfel de... citeste mai mult

