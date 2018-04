Sambata, 21 Aprilie, 20:18

Adrian Mutu a câștigat primul său meci ca antrenor, scor 1-0, la Chiajna. Tehnicianul celor de la Voluntari îi felicită pe jucători și recunoaște ce emoții a trăit la acest prim meci ca antrenor.

"Îi felicit pe băieți pentru atitudinea de care au dat dovadă, au jucat din inimă. Să rămânem cu picioarele pe pământ. Nu am făcut nimic măreț, am luat 3 puncte, e prima treaptă.

Am avut emoții mari, uneori îmi venea să intru în teren. E altceva acum. Le-am cerut băieților să... citeste mai mult