Joi, 03 Mai, 16:31

Nicolae Dică are o strategie extrem de libertină atunci când vine vorba inclusiv de antrenamente şi ceea ce se petrece în baza de la Berceni.

La una dintre şedinţele de pregătire de săptămânile trecute, chiar pe terenul de antrenament, directorul sportiv Mihai Stoica s-a jucat preţ de câteva minute cu unul dintre cei doi băieţi ai lui Gnohere.

Cei doi au schimbat mai multe pase, spre amuzamentul celor prezenţi. În tot acest timp, jucătorii se aflau şi ei ieşiţi pe gazon, dar într-o altă parte a terenului. "Ştiţi care e diferenţa dintre Germania şi Brazilia la un turneu final? Brazilia are superjucători, Germania nu are la... citeste mai mult

