Trei cutremure s-au produs in zona seismica Vrancea, la interval de cateva ore Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti, in zona seismica Vrancea. Foto: pixabay.com Social Primul cutremur a avut magnitudinea de 3,9 pe scara Richter si...

9am, 12 Decembrie 2017