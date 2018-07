Cehoaica de 26 de ani şi-a unit destinele cu Michal Hrdlicka, fost prezentator TV, care îi era logodnic de mai bine de un an. Extrem de fericită, Pliskova a anunţat pe facebook evenimentul şi a postat o fotografie alături de proaspătul ei soţ, cu mesajul "Bărbatul vieţii mele".

Nu toată lumea este însă convinsă că Pliskova a făcut o mutare inpirată, ţinând cont de trecutul tumultos al lui Michal Hrdlicka. pe lângă faptul că are probleme recunoscute cu alcoolul, Michal nu e uşă de biserică nici în privinţa relaţiilor extra-conjugale. Acum doi ani, el a fost filmat când o înşela pe Karolina cu două domnişoare, iar cu un an înainte a avut o relaţie cu Lucie Borhyova, o... citeste mai mult

