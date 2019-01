Atacantul italian, Graziano Pelle, în vârstă de 33 de ani, a rămas "mască" după ce a văzut ultima fotografie postată de iubita sa, Viky Varga, pe contul ei de Instagram. Fostul jucător al lui Southampton s-a enumerat şi el printre cei care au complimentat-o pe frumoasă blondă.

Fotomodelul s-a dezbrăcat, a rămas în lenjerie intimă, s-a pozat în oglindă şi şi-a întrebat fanii: "Poate cineva să îmi recomande ceva bun pe Netflix? (n.red. - site unde se găsesc filme şi seriale)".

View this post on Instagram Any good Netflix recommendations?! citeste mai mult

