FOTO: Intersectia Dorobantilor cu Apollo va fi semaforizata in scurt timp

Astazi, primarul, Marian Dragomir, a anuntat intr-o conferinta de presa ca in intersectia strazilor Apollo si Dorobanti, o intersectie foarte aglomerata, in care au avut loc mai multe evenimente rutiere neplacute, vor fi montate semafoare si ca de la montare semafoarelor pana la momentul in care vor functiona va mai trece ceva timp.

Reporterii INFOBRAILA au ajuns in zona respectiva si au vazut ca semafoarele, deja, se monteaza, iar muncitorii le-au spus ca vor incepe sa functioneze imediat dupa Sarbatorile Pascale.

"Un lucru foarte important pentru braileni, semaforul de la Baldovinesti (n.r.... citeste mai mult