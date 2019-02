Formaţia Inter Milano va purta, în etapa cu numărul 22, din Serie A, tricouri personalizate. În premieră, băieţii tehnicianului Luciano Spalletti vor avea echipamentele inscripţionate cu numele acestora în limba chineză.

Potrivit comunicatului oficial al clubului nerazzurro, formaţia Inter dedică partida de duminică, în faţa celor de la Bologna, sărbătoririi noului an chinezesc, anul Porcului, care va începe marţi, 5 februarie.

View this post on Instagram GUESS WHO? citeste mai mult