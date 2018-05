Fostul mijlocaş al celor de la FC Barcelona, Andres Iniesta, a semnat contractul cu formaţia japoneză Vissel Kobe, fiind prezentat oficial. Fotbalistul de 34 de ani a semnat o înţelegere pe trei sezoane, cu un salariu anual de 25 de milioane de euro.

La Vissel Kobe, fostul star al Barcelonei, unde a petrecut mai bine de 20 de ani şi a câştigat 32 de trofee, va fi coleg cu germanul Lukas Podolski.

"E un transfer foarte important pentru mine, e o provocare în carieră şi am încredere în acest proiect. Am primit oferte de la mai multe cluburi, dar am decis să merg la... citeste mai mult