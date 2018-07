FOTO Incendii devastatoare in Grecia: Sute de victime si destinatii de vacanta distruse Ministerul Apararii Nationale a declarat stare de urgenta in Grecia si trei zile de doliu national, dupa ce bilantul mortilor si ranitilor in urma incendiilor devastatoare a atins un numar urias.

Incendii Grecia 2018 - "O catastrofa Biblica"

Luni, la Est si la Vest de Atena au izbucnit incendii care s-au extins cu repeziciune punand stapanire pe intreaga regiune. Primul incendiu a fost semnalat luni, in apropiere de Kineta, o statiune aflata la 50 de kilometri Vest de Atena. In acest moment, focul cotropitor stapaneste regiunea Attica, din care fac parte Atena,... citeste mai mult

