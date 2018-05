Joi, 03 Mai, 15:33

Ajuns la 38 de ani și retras din 2012, olandezul Andy van de Meyde este de nerecunoscut.

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale și coleg cu Cristi Chivu și Bogdan Lobonț la Ajax, la începutul anilor 2000, fostul mijlocaș lateral are acum o linie vestimentară și un canal pe Youtube, în care stă de vorbă cu invitații săi în timp ce conduce. În plus, van der Meyde este și speaker motivațional pentru alți jucători și petrece ore bune în sală.

Dependeță de pastile, alcool și pariuri Într-un material publicat azi de The Sun, se vorbește despre problemele pe care olandezul le-a avut... citeste mai mult