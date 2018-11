GALERIE FOTO

Simona Halep şi-a chemat famlia şi toţi prietenii la un club din Bucureşti pentru a sărbători împlinirea a 27 de ani, iar distrracţia a fost totală.

Andi Moisescu şi Andra au dat tonul petrecerii, iar invitaţii s-au distrat toată noaptea.

Nu au lipsit colegele Simonei din echipa de FedCup, iar fetele au dansat toată seara. Ilie Năsase şi prietena lui au fost de asemenea invitaţi.

"Distracţie la maximum, alături de toate fetele. Am râs, am dansat şi am făcut o mulţime de poze. Mulţumesc Simo pentru o nouă super-petrecere",... citeste mai mult

