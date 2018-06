Românca Andreea Căzăceanu a câştigat cel mai important concurs de fitness din lume dedicat amatorilor, desfăşurat în Spania, la Alicante, informează Libertatea. Imaginile postate de ea pe Facebook au devenit virale în scurt timp.

În vârstă de 31 de ani, Andreea Căzăceanu e născută în Târgovişte, dar se antrenează în Dubai. ”Nu am avut timp să vă spun ce s-a întâmplat weekend-ul trecut @mrolympiaamateur, practic am câştigat clasa mea la # olympiaamateurspain2018, am câştigat pro cardul şi am ajuns în... citeste mai mult