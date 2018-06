Ilie Năstase vine după o perioadă în care s-a ales cu două dosare penale şi a rămas fără carnet de conducere, după ce s-a urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Cu siguranţă, fostul lider ATP, având şi o situaţie materială bună, îşi permite să-şi angajeze un şofer cât timp nu mai are voie să-şi conducă maşina. În schimb, Năstase a recurs la un gest mai degrabă teatral care, surpriză mare!, a fost surprins şi de reporterii Kanal D. „Nasty“ şi-a pus sacoul şi şi-a luat...bicicleta! „Vreau să le mulţumesc poliţiştilor pentru că astfel o să fiu în formă la picioare. E sănătos. Nu mai am voie nici de maşină, nici de scuter. O să-mi iau o tricicletă“, a declarat... citeste mai mult

