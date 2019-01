Înainte de Supercupa Italiei, dintre Juventus şi AC Milan, în dimineaţa zilei de miercuri, echipa pregătită de Gennaro Gattuso s-a întâlnit cu prinţul Arabiei Saudite şi cu directorul general al sportului, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, şi au făcut o poză de grup care a stârnit mai multe reacţii. Marele absent din fotografia postată de clubul rossonero pe contul de Twitter este atacantul argentinian Gonzalo Higuain.

