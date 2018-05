Hamburg a retrogradat din Bundesliga după 54 de ani. Hamburg avea nevoie disperată de victorie pentru a mai putea spera la barajul pentru rămânerea în prima ligă, dar contracandidata Wolfsburg trebuia să piardă acasă, în faţa retrogradatei Koln.

În minutul 90+1, Wolfsburg a marcat golul de 4-1 în duelul cu ultima adversară din acest sezon al Bundesligii, lucru care a declanşat iadul pe stadionul lui Hamburg. Suporterii fostei adversare a lui Dinamo şi a Rapidului au provocat haosul în minutul 89. după ce echipa lor a retrogradat, cu toate că Hamburg o conducea cu 2-1 pe Borussia Monchengladbach.

Fans set off flares in Hamburg.

