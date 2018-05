Simona Halep a aşteptat ceva până a bătut palma cu cei de la Nike, însă această aşteptare i-a adus un contract foarte bun din punct de vedere financiar, dar şi un echipament de calitate. De altfel, la scurt timp după ce a jucat primele partide cu Nike, Simona a fost nominalizată de site-ul oficial WTA la categoria cel mai frumos echipament folosit în circuitul feminin. La ultima ei apariţie pe terenul de tenis, la un antrenament efectuat la Madrid, constănţeanca s-a afişat cu un tricou cu un mesaj nonconformist: „Give me the ball and get the f.. out of my way“. (n.r. - Dă-mi mingea şi dă-te naibii din calea mea).

azi, 06:27 in Sport, Sursa: Adevarul