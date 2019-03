Simona Halep aşteaptă să debuteze la Miami, primul ei meci urmând să fie programat de joi încolo, în condiţiile în care românca va intra direct în turul II. Până atunci, constănţeanca şi-a completat stafful cu Daniel Dobre, antrenor sub comanda căruia a lucrat şi în trecut, în perioada 2015-2017. Acum, Dobre va avea un angajament part-time, urmând să lucreze cu Simona până după French Open. View this post on Instagram #frieeeends citeste mai mult

