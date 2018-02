Sportiva din Constanţa a aterizat azi pe aeroportul Henri Coandă. "Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am încă şi am avut-o zilnic. Am simţit dureri în fiecare meci, dar astăzi a fost din ce în ce mai rău în timpul meciului şi am hotârât să mă retrag", a declarat cea mai bună jucătoare din România.

"Azi a fost mult mai rău decât ieri şi din această cauză am luat decizia să mă retrag. Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu şi mi-a spus că nu am suficient timp să mă refac. Am stat în repaos doar câteva zile şi îmi trebuie mult mai mult. RMN-ul arată că am lichid şi tendinită la al...

