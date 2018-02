Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha, deşi s-a calificat în semifinale, din cauza unei recidive a accidentării suferită la Australian Open. La revenirea în România, Simona a refuzat dialogul cu presa, scrie DigiSport. Fostul lider mondial a anunţat că următorul turneu la care va participa este cel de la Indian Wells.

Sportiva din Constanţa a aterizat azi pe aeroportul Henri Coandă. "Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am încă şi am avut-o zilnic. Am simţit dureri în fiecare meci, dar astăzi a fost din ce în ce mai rău în timpul meciului şi am hotărât să mă retrag", a declarat cea mai bună jucătoare...