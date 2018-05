Marti, 08 Mai, 09:33

Stormi Michelle este un model american ce are o mare pasiune pentru baschet și fotbal american, fiind mare fan al lui New Orleans Saints.

Are 27 de ani, 245.000 de followers pe Instagram și doi copii acasă. A avut apariții în reviste prestigioase ca Maxim și Sports Illustrated.

Pe lângă baschet și fotbalul american, ea mai este pasionată de fitness și cursele offroad: nu de puține ori s-a băgat chiar ea la volanul unor mașini 4x4.

