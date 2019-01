Un bărbat cere sfatul expertei în relații de la The Sun: "O femeie cu care am făcut sex în vacanță mi-a trimis cadouri de Crăciun și sunt înspăimântat că soția mea le va găsi, dar nu vreau să renunț la iubita mea. Am 39 de ani și soția mea are 36...

Antena 3, 25 Decembrie 2018