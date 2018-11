Mijlocaşul celor de la Manchester United, belgianul Marouane Fellaini (30 de ani) şi-a şocat fanii de pe reţelele de socializare cu noul său look.

Devenit ”celebru” pentru coafura sa în stil afro, Fellaini a decis să facă o schimbare şi să se afişeze cu noul look pe reţelele de socializare. Fanii au fost şocaţi, iar inclusiv colegul său de la naţionala Belgiei, Dries Mertens, a comentat: ”Nuuuuuuuuuuu”.

Fellaini este jucătorul celor de la Manchester United din 2013, când trupa de pe Old Trafford a plătit în schimbul său aproximativ 32 de milioane de... citeste mai mult