Durere fără margini în sânul unei familii din localitatea Bixad. Unul dintre copii familiei, Georgian B., a decedat în această dimineață la numai 19 ani în urma unui cumplit accident de circulație produs în localitatea Seini.

Georgian a absolvit în vara acestui an Liceul ”Ioniță G. Andron” din Negrești Oaș și se pregătea să ia viața în piept. Din păcate, însă, destinul î s-a frânt cumplit în această dimineață.

“Azi dimineata, la ora 04.25, pe strada Victoriei din Seini s-a produs un accident de circulatie, in urma caruia un tanar de 19 ani si-a pierdut viata.

Tanarul domiciliat in comuna Bixad, judetul Satu Mare, conducea pe directia Satu... citeste mai mult