Brittany şi Briana Deane (32 de ani) s-au căsătorit cu Josh şi Jeremy Salyers (34 de ani) în cadrul unei ceremonii ce s-a desfăşurat la Fesivalul Gemenilor din Ohio şi a fost oficiată de preoţi gemeni.

„Este un vis devenit realitate. Are o însemnătate deosebită faptul că ne-am căsătorit cu gemeni. Încă de când eram mici ne-am dorit acest lucru şi acum a devenit realitate“, a declarat Briana pentru revista „People“.

Sora ei a adăugat: „Ştiam că şansele erau incredibil de limitate. Am avut norocul să mă căsătoresc cu bărbatul visurilor mele şi, în acelaşi timp, am putut să o privesc pe sora mea geamănă căsătorindu-se cu bărbatul

