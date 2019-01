Astfel, în continuare miile de bucureşteni, inclusiv copii, care traversează zilnic Podul CFR Giuleşti Sârbi (Drumul Săbăreni) sunt în pericol. Cel puţin aşa reiese dintr-un raport de expertiză realizat de autorităţi. Conform documentelor, podul, care a fost construit în 1963 pentru a traversa linia de cale ferată Bucureşti-Videle, nu a mai fost supus unor lucrări de întreţinere de zeci de ani. Acum s-a ajuns în situaţia în care suprastructura podului are „armătura metalică ruginită şi fără strat de acoperire”, iar „betonul are aspect friabil şi în unele zone s-a exfoliat”. În plus, grinzile prezintă „fisuri... citeste mai mult

