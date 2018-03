Articol de — Luminiţa Paul Vineri, 30 Martie, 16:07

Americanca Danielle Rose Collins, 24 de ani, semifinalistă la Miami, a terminat întâi facultatea, abia apoi a intrat în circuitul WTA. Danielle, locul 93 WTA, are un joc complet, cu toate loviturile, tărie mentală și logică pe teren.

Visul frumos s-a încheiat în penultimul act de la Miami, în fața campioanei de la Roland Garros, Jelena Ostapenko, 6-7 (1), 3-6. Sau, mai degrabă, visul frumos, cel al carierei, e abia la început pentru Danielle. Are 24 de ani și până la startul acestui an abia disputase 18 meciuri la... citeste mai mult