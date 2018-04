CFR a anunţat că va derula în luna mai lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, însă până atunci s-a găsit o soluţie de compromis pentru a băga sub preş adevăratele probleme ale structurii: le-au mascat cu ipsos. Specialiştii spun că această lucrare are valoare structurală zero, deci pericolul ca stâlpii să cedeze în orice moment este încă prezent.

