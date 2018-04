In anul 2017 Bitcoin a avut o crestere ce a creat halucintatii: 1318%. Conform unor statistici recente, cine a investit 100 de dolari in bitcoin in 2011, se regasea la sfarsitul anului 2017 cu 4,6 milioane de dolari in buzunar! Capitalizarea totala a...

Ziarul Financiar, 3 Aprilie 2018