Polyana Viana, în vârstă de 26 de ani, spune că bărbatul i-a cerut telefonul: „S-a aşezat lângă mine, m-a întrebat cât e ceasul, i-am spus, însă am văzut că nu vrea să plece. Am vrut să-mi mut telefonul, însă el mi-a spus: «Dă-mi telefonul. Nu încerca să reacţionezi pentru că am o arm㻓. Luptătoarea a reacţionat cu două lovituri de pumn şi una de picior şi l-a ţinut imobilizat până la venirea poliţiei, potrivit espn. Dana White, CEO-ul companiei UFC, a publicat pe Instagram o imagine cu bărbatul... citeste mai mult

