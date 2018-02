Compania chinezească Doogee a scos pe piaţă un terminal care aduce foarte mult cu cel mai scump model al americanilor de la Apple. Acesta dispune de renumitul ”breton” pe partea frontală şi are chiar şi ceva în plus, ce nici Apple nici Samsung nu au reuşit încă să implementeze pe telefoanele lor. Senzorul de detecţie al amprentei este amplasat sub sticla ecranului.

Chiar dacă marii producători evită să se arunce la aşa ceva, deoarece tehnologia nu este încă pusă la punct, modelul Doogee V nu face rabat de la nimic.

