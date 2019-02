Mertens are 23 de ani şi se află pe locul 21 în lume, dar în noiembrie anul trecut a bătut la porţiel Top 10 WTA, fiind pe locul 12 mondial. Elise provine din localitatea Leuven şi nu are nicio legătură de rudenie cu fotbalistul Dries Mertens, internaţional belgian legitimat la Napoli.

Ea a început tenisul la patru ani, fiind îndrumată spre acest sport de sora sa mai mare, Lauren, care acum este pilot de avion. Elise Mertens provine dintr-o familie înstărită, iar tatăl jucătoareai are o meserie rar întâlnită: face mobilă pentru biserici. Mama ei este profesoară.

Belgianca a câştigat

