Canalul China Defense Online a difuzat imagini cu noul bombardier strategic al armatei chineze, numit Hong-20. Acest aparat militar urmează să efectueze în curând primul său zbor.

Conform publicaţiei britanice The Sun, Hong-20 este capabil să rămână nedectat şi să lovească spre ţinte de la o distanţă sigură pentru piloţi.

Acest avion este dotat cu două sau patru motoare şi poate transporta până la 20 de tone de muniţii. De asemenea, are o autonomie de zbor de 5.000 de kilometri, notează The Drive, citând experţi militari.

Bombardierul strategic Hong-20 FOTO Twitter @mi2stdefense

azi, 15:15, Sursa: Adevarul