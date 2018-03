FOTO: CEO-ul de la Volvo a publicat prima fotografie cu noua generatie S60 Hakan Samuelsson, CEO-ul Volvo, a postat marti, o poza pe contul personal de Twitter, in care este fotografiat alaturi de noul model Volvo S60. Masina este camuflata, insa i se desting principalele trasaturi frontale. Iata cum arata bolidul

In postarea de pe reteaua de socializare, Hakan spune ca masina se afla in testele de iarna, efectuate in arhipelagul Lofoten, Norvegia. Producatorul suedez intentioneaza sa lanseze versiunea Sedan V60 pana la sfarsitul anului.

Sedan V60 imprumuta multe aspecte de la caracteristicile vizuale ale break-ului V60, lansat si el la inceputul anului.

