Marti, 01 Mai, 18:20

Fotbalul european este acum la picioarele lui Mo Salah, fotbalistul celor de la Liverpool. În urmă cu mai bine de 10 ani un alt egiptean făcea senzație prin Europa. Este vorba despre Mido, jucător care a impresionat la Ajax.

Dovadă stă CV-ul pe care îl are. Marseille, Roma și Tottenham sunt formațiile bifate de acesta. Jucătorul s-a retras în 2013, la 30 de ani.

A postat însă acum o imagine cel puțin surprinzătoare. La 5 ani distanță are peste 30 de kilograme în plus, iar foștii colegi nu ezită să-l taxeze.

"Ai mâncat toate plăcintele, prietene?", i-a scris Andy van der Meyde, coleg cu Mido la Ajax în perioada în... citeste mai mult