FOTO: Canabis descoperit la controlul de frontiera

*Politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic, intr-un microbuz, un tanar din R. Moldova care avea asupra sa droguri de risc.

*Cetateanul moldovean a fost audiat de catre procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iasi, iar substanta descoperita, in valoare totala de 3600 lei, a fost ridicata, ambalata, sigilata si predata procurorilor din cadrul aceleiasi structuri.

La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni-I.T.P.F. Iasi, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, pentru control, pe D.N. 28, pe raza localitatii de... citeste mai mult