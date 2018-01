Luni, 01 Ianuarie, 10:57

Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă.

Ea e fotomodel, îngeraș ” Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, tânăra a fost considerată amanta lui Cristiano Ronaldo.

Zvonurile despre idila cu starul de la Real Madrid au apărut în luna aprilie a anului recent încheiat, însă nu au fost confirmate. În schimb, a fost sigură relația ei cu Alexander DeLeon, cântăreț în trupa ”The Cab”.

