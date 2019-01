Un bebelus de doar cateva zile are nevoie de ajutor dupa ce a fost diagnosticat cu o malformatie la inima. Copilasul trebuie operat în cel mult doua saptamani, insa familia are nevoie de 100.000 de euro.

”In data de 06.01.2019 unui coleg i s-a nascut un baietel, la prima vedere perfect sanatos, insa a doua zi in urma unor controale mai amanuntite a fost diagnosticat cu malformatii la inima! Cea mai mare problema este ca trebuie operat copilasul in 2 saptamani, iar interventia chirurgicala costa 100.000 de euro!

Operația trebuie făcută în străinătate.

Va las aici un cont si am rugamintea, fiecare, care doreste si poate sa ajute, sa o... citeste mai mult