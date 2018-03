Raportul întocmit de arbitrul Georgios Kominis la finalul partidei dintre PAOK Salonic şi AEK Atena a fost făcut public, la ore bune de la izbucnirea haosului de pe "Toumba". În foaia oficială, "centralul" a notat că reuşita lui Varela fusese validată încă de pe teren, dar intervenţia patronului Ivan Savvidis a aruncat în aer partida.

"În minutul 89, după golul echipei gazdă, am ridicat mâna pentru a indica un ofsaid. După ce m-am consultat cu al doilea asistent în privinţa unui posibil ofsaid, am decis să validez golul. Înainte să îmi anunţ decizia, domnul Ivan Savvidis a intrat pe teren într-un mod violent, sub escorta gărzilor de corp, şi a... citeste mai mult