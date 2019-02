Alerta in Turcia, din cauza norului toxic din Irak: Nu este exclus sa vedem ploi cu acid sulfuric Dupa ce o fabrica de sulf a fost incendiata de catre teroristii ISIS, langa Mosul, un nor imens de substante toxice s-a raspandit in nordul Irakului, dar...

9am, 1 Noiembrie 2016