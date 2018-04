Ceremonia religioasă s-a ţinut la Mănăstirea Caşin, iar nunta a avut loc la palatul Snagov, cu cicrca 700 de invitaţi. Pe lângă români, la ceremonii au venit şi 80 de prieteni ai cuplului din America.

În cartea „Scrisori către o tânără gimnastă“, Nadia povesteşte: "Am locuit cu toţii timp de o săptămână la Hotel lido, rebotezat Hotel Nadia, deoarece îl ocupaserăm în întregime. În ziua cununiei am îmbrăcat o roche superbă, cu o trenă acoperită de zeci de mii de perle, purtată de câteva mici gimnaste. Yuti Katsura, designerul, trimsiese chiar pe cineva să mă ajute s-o îmbrac. Cununia în sine a fost... citeste mai mult

