Fostul preşedinte Traian Băsescu a salutat, marţi, decizia judecătorilor de a-l achita pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, precizând că acesta "are gura mare,ştie meseria fotbalului şi şi-a pus toată preacurvia adunată în fotbalul românesc în slujba cluburilor".

"Salut Mitică Dragomir! Mulţi mă veţi critica, dar nu pot să n-o spun public: mă bucur pentru Mitică Dragomir. După 10 ani de hărţuire prin instanţe, azi a fost achitat după ce în primă instanţă primise 7 ani de puşcărie.

Are gura mare, ştie meseria fotbalului şi şi-a pus toată preacurvia adunată în fotbalul... citeste mai mult