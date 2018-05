Selecţionerul Răzvan Lucescu deplînge soarta fotbalului românesc după 0-0 în Belarus. "A fost un meci bun al nostru, am făcut un presing foarte bun, am reuşit să cîştigăm foarte multe mingi, am avut 4 mari ocazii de gol, nu sîntem într-un moment...

Gazeta Sporturilor, 8 Septembrie 2010