Gigi Becali a scăpat de "povara Alibec", care a fost vândut la Astra pentru un milion de euro, dar mai are o "povară" care îl costă bani grei şi de care vrea să se debaraseze. FCSB l-a trimis împrumut sezonul trecut, însă acum s-a întors la echipa lui Nicolae Dică şi caută variante unde să joace mai mult. Este vorba despre Marian Pleaşcă (28 de ani), care a fost adus în mandatul lui Laurenţiu Reghecampf.

Fundaşul dreapta sosit liber de contract la FCSB mai are contract cu gruparea vicecampioană până în 2021. Pleaşcă şi-a petrecut ultima stagiune sub formă de împrumut la FC Voluntari, acolo unde FCSB l-a mai trimis pe tânărul Daniel Benzar.... citeste mai mult