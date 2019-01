Fotbalistul constănţean Iulian Răvoiu şi soţia sa au devenit părinţi, după ce Ligia Răvoiu a adus pe lume, la Constanţa, o fetiţă, care a avut la naştere 2,800 kilograme şi 48 de centimetri.

Naşterea a decurs foarte bine, scorul Apgar fiind 10. Fetiţa va primi prenumele Ariana Camelia, iar părinţii săi sunt în culmea fericirii pentru minunea care le-a binecuvântat vieţile.



„Puiul nostru, te-am iubit de când erai doar o liniuţă pe un test, de când am văzut prima oară acel punctuleţ la ecograf, de când am ascultat cea mai frumoasă melodie a vieţii noastre: sunetul inimioarei tale. Am adorat fiecare mişcare din burtică, fiecare pumn,... citeste mai mult