Adi Popa (30 de ani) încearcă să-şi relanseze cariera la Ludogoreţ, după o perioadă în care a jucat mai mult la echipa secundă a lui Reading, dar şi după experienţa din zona Golfului. Mijlocaşul are de gând să ajungă din nou la naţională şi a recunoscut că atacantul Claudiu Keşeru a pus o vorbă bună pentru noul său coleg.

"Este mai aproape de casă, am mult mai multe şanse de a juca, îl am pe bunul meu prieten, pe Claudiu, care s-a implicat şi m-a ajutat destul de mult în acest transfer. Cu Moţi şi Dragoş (n.r. - Grigore) ma ştiu de la echipa naţională. Am fost la EURO, am avut atâtea... citeste mai mult

