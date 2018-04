Flavius Stoican a identificat un alt punct important după Iaşi - CFR 1-1 (A. Cristea (p) / Ţucudean). Antrenorul gazdelor spune cum a reuşit să-i blocheze pe elevii lui Dan Petrescu, dar dezvăluie şi că remiza i-a fost dedicată unui elev de-al său, căruia în urmă cu câteva zile i-a decedat tatăl.

"Ştiam că este o echipă care se bate foarte mult pe duelurile unu la unu. Ştiam că se bazează mult pe fazele fixe. Noi am jucat dârz, cu mingi lungi, la bătaie, pentru a scoate un rezultat bun. De ce m-a interesat rezultatul? Pentru că până acum am jucat frumos, dar nu am reuşit să scoatem puncte. Noi sperăm să facem istorie la Iaşi. Deocamdată, acum am egalat acea... citeste mai mult

